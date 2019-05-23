Toroslar'da yabani ot temizliği

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yol kenarları, kaldırım ve boş arsalardaki yabani otlar temizleniyor.



Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Buluklu Mahallesi’ndeki yol ve kaldırım kenarlarında oluşan yabani otların biçimi yapıldı.



Belediye ekipleri, boş arsalarda da yabani ot temizliği yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, haşerelerin ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri yabani ot temizliğine önem verdiklerini kaydetti.



MERSİN (AA) -