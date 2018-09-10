) - Bağımlı Danışmanı, Emekli Polis ve Narkotik Uzmanı İsa Altun suç örgütlerinin sosyal medyayı kullanarak AR-GE çalışması gerçekleştirdiklerini ileri sürerek, konuyla ilgili ailelere önemli uyarılarda bulundu. Altun, suç çetelerinin kilolu gençlere, "Bu madde seni hem zayıflatır, hem de mutlu eder" diyerek kumpas kurduklarını da sözlerine ekleyerek, “Aileler çocuklarına sevgi dolu yaklaşmalı ve günde en az 60 saniye ile gözlerine sevgiyle bakmalıdır” dedi.Eğitim-öğretim yılının başlayacak olmasıyla, suç örgütlerinin öğrencileri hedef aldığını belirten Bağımlı Danışmanı, Emekli Polis ve Narkotik Uzmanı İsa Altun, uyuşturucu madde satışı konusunda ebeveynlere çeşitli uyarılarda bulundu. Suç çetelerinin hedefinde ergenlerin ve çocukların olduğunu söyleyen Altun, “Organize suç örgütleri başta internet olmak üzere, sosyal medya yoluyla gençleri zehirliyorlar. Sosyal medyada oluşturdukları sayfalarda çocuklara önce ücretsiz olmak üzere madde temin ediyorlar. Ardından ağlarına düşürdükleri çocukları ve gençleri torbacı olarak bünyelerine katıyorlar” dedi.Uyuşturucu temin eden örgütlerin son zamanlarda mahallelerde sosyal medyayı da kullanarak AR-GE çalışması gerçekleştirdiklerini ileri süren İsa Altun, çocukların zaaflarından yararlanarak kandırdıklarını söyledi. Altun, “Örneğin otomobile düşkünlüğü olan gence araç verip kullanmasını sağlıyorlar. Günler sonra da ‘Bu araç istersen senin olabilir’ diyerek tuzağa düşürüyorlar. Ya da maddi durumu iyi olan bir çocuğun mutlaka bir zayıf tarafından girerek saflarına katıyorlar” şeklinde konuştu.Suç çetelerinin kilolu gençlere, ‘Bu madde seni hem zayıflatır, hem de mutlu eder’ diyerek kumpas kurduklarını aktaran Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:“Yapmış olduğum araştırmalarda sosyal medyada 631 sayfada uyuşturucu madde satıldığını tespit ettim. Gerçi saatler içinde Siber Suçlar Şube Müdürlüğü bu sayfaları tespit edip gereğini yapıyorlar ama başka sayfaları yeniden oluşturuyorlar. Aileler internet konusunda çok dikkatli olmalıdır. Çocuğun odasında internet bağlantısı olmamalıdır. Mümkünse web ağı evin salonunda kurulmalıdır. Birçok zararlı uygulama whatsapp üzerinden link olarak gelmektedir. Mavi balina oyunu yüzünden onlarca çocuk hayatını kaybetti. İnternet getirisi olduğu kadar götürüsü olan bir unsur. Aileler çocuklarının eline cihaz vermeden önce düşünsünler. Terör örgütleri saflarına eleman kazandırmak için sosyal medyayı ve interneti kullanmaktadır. Gençlerin beyinleri sosyal medyada yıkanmakta ve birer yürüyen bombaya dönüşmektedirler”Ailelerin çocuklarını yakından gözlemeleri gerektiğine dikkat çeken Altun, “Maalesef aileler çocuklarının bağımlı olduklarını en az 2 yıl sonra öğrenmektedirler. Madde bağımlılığı tedavisi pahalı ve güçtür. Bu duruma düşmemek için aileler çocuklarına sevgi dolu yaklaşmalı ve günde en az 60 saniye ile gözlerine sevgiyle bakmalıdır” ifadelerini kullandı.İHA