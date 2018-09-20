– Antalya’nın Korkuteli İlçesin’deki okullarda Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam sağlanacak 56 kişilik işe 160 kişi başvurdu. Başvuruda bulunan vatandaşlar yapılan mülakat sonrası belirlenecek.Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda 9 ay süre ile istihdam edilecek 56 kişilik iş duyurusunun ardından İŞ-KUR Antalya il Müdürlüğüne 160 kişi müracaat etti.Asgari ücretle çalıştırılmak üzere işe alınacak kişiler için Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mülakat yaptı. Öğretmenevinde Komisyon başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Özbay, Yaşar -Sadi Tekin İlkokulu Müdürü İsmail Toprak ve Ramazan Yalçın İlkokulu Müdürü Ramazan Ece, mülakata katılan 160 kişinin müracaatlarını değerlendirdi.Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Özbay, “Bilindiği gibi bir kaç yıldır İş-Kur aracılığı ile okullarımızda temizlik işlerinde personel çalıştırılmaktadır. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda yardımcı personeller almıştık. Bu yıl yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 56 personel alımı yapılacak. 56 kişilik ekip önemli ölçüde rahatlama sağlayacak. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında çalıştırılmak üzere, toplum yararına çalışma programı çerçevesinde ücreti İş-Kur tarafından ödenmek üzere kurumumuza bağlı okullarda 1 Ekim 2018-7 Haziran 2019 tarihleri arasında temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere asgari ücretli 56 personel alınacak. Eğitim sistemimizin hiçbir aksama yaşanmadan devam etmesi için çalışıyoruz” dedi.İHA