Adana'nın Sarıçam ilçesinde, tırın dorsesinde taşınan iş makinesinin çarptığı üst geçitte hasar meydana geldi.Ş.D'nin kullandığı 06 GD 8801 plakalı tırın dorsesindeki iş makinesi, Kozan yolunda aracın altından geçtiği üst geçide takıldı.Çarpmanın etkisiyle metal üst geçidin bir kısmı çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, önlem alarak güzergahı ulaşıma kapattı.Belediye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla üst geçidin çöken kısmı kaldırıldı.Bu arada, yolun ulaşıma açılmasını bekleyen yeni evli bir çift, araçlarından inerek gelin arabasından çalınan müzik eşliğinde oynadı.ADANA (AA) -