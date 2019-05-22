Tırda 250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 250 kilogram 600 gram esrarın ele geçirildiği tırın sürücüsü cezaevine gönderildi. Uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği "Coco"nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada bulundu.

Tırda 250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi
TÜRKİYE 0
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Tırda 250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi
- Adana'da tırda bulunan uyuşturucuyla ilgili bir şüpheli tutuklandı
Adana'da 250 kilogram 600 gram esrarın ele geçirildiği tırın sürücüsü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir tırla uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı.
Ekip, şehre giriş yapan bir tırı takibe alıp merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın Sakarya Mahallesi yakınında durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Coco"nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tırın dorsesindeki çuvallarda 48 pakette 250 kilogram 600 gram esrar bulundu.
Bunun üzerine sürücü Danış K. (36) gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.








 
ADANA (AA) - 
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