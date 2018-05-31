- Antalya’nın Aksu ilçesinde ticari taksinin otel servis otobüsüne arkadan çarpması ile meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kazada ticari taksi sürücüsü hafif yaralandı.Kaza, Aksu ilçesi Kemerağzı-Kundu oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.’nin kullandığı 07 YIM 80 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önünde seyreden Orhan A.’nın kullandığı otel servis otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araçta bulunan hava yastıklarının açıldığı görüldü. Kazada ticari araç içerisinde turistin olmaması ise facianın önüne geçti. Kazada ticari taksi sürücüsü hafif yaralandı.Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlatırken, ticari takside büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, Kundu Taksi Durağı Başkanı Hasan Kormaz ise kazanın meydana geldiği yolda sürekli kazaların yaşandığına dikkat çekerek, “Valimizden rica ediyoruz burada 3 kilometrelik yol güzergahında yolun dar olmasından dolayı sürekli kazalar yaşanıyor. Taksiciler olarak bu yolun genişletilmesini istiyoruz. Allah korusun daha büyük sonuçlar olabilir. Her zaman kaza yaşanıyor. Yol çok dar” dedi.İHA