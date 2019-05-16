Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu toplandı

- Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı



Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın başkanlığında yapılan toplantıda, komisyonun çalışma takvimi ile komisyona davet edilecek kişilerin tespiti ele alındı.

Komisyonun 12 üyeden oluştuğunu ve geçen hafta görev bölümünün yapıldığını belirten Aydın, komisyon üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Aydın, ayrıca, komisyonda ağırlıklı olarak tıp doktoru, eczacı, gıda mühendisi, hukukçu ve orman mühendisinin bulunduğunu söyledi.

Araştırma komisyonunun Türkiye'de büyük bir etki oluşturduğunu ifade eden Aydın, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, bu alanda çalışma yapan kişilerden olumlu tepkiler gördüklerini, nasıl katkı sunabilecekleri yönünde değerlendirmelerinin bulunduğunu aktardı.

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusu üzerinde 2015 yılından sonra önemli çalışmaların yapıldığını dile getiren Aydın, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Afyonkarahisar'da tıbbi ve ıtri bitkiler merkezi kurduğunu, 150'den fazla bilim insanının katıldığı 3 çalıştayın yapılmasını sağladığını anlattı.

Komisyon toplantısında milletvekilleri öneri, görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Artvin'in 2 bin 727 bitki sayısıyla Türkiye'de en fazla bitki çeşitliliğine sahip il olduğunu kaydetti. "Artvin'deki bu potansiyelin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla neler yapılabilir?" şeklinde 16 maddelik bir plan hazırlandığını anlatan Balta, bu raporu hazırlayanların komisyona her zaman katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, tıbbi ve aromatik bitkiler için hazırlanacak yol haritasında üretim, üretimin sanayileştirilmesi ve pazarlanması gibi üç ana başlığın bulunduğunu belirtti. Şeker, komisyonun işleyişi çerçevesinde çağrılacak kişilerin üretici, sanayici ve ihracatçı şeklinde sınıflandırılması gerektiğini ifade etti.



TBMM (AA) -

