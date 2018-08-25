)- Türk Hava Kurumu (THK) Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde 7 bin 250 adet Küçükbaş ve 157 adet büyükbaş kurban derisi topladı.Türk Hava Kurumu, 40 kişilik bir ekip ile ilçe merkezi ve mahallelerde 4 gün boyunca deri topladı. Korkuteli Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Mehmet Karaca, 7 bin 250 adet Küçükbaş ve 157 adet büyükbaş kurban derisi topladıklarını söyledi.Karaca, “Ekiplerimiz bayram süresince sürekli olarak çalıştılar. Kurban kesen vatandaşlarımız ilçemiz merkezinde mahallelerdeki kesilen derilerini Şubemize bağışladılar. Bu yıl 7 bin 250 adet Küçükbaş ve 157 adet Büyükbaş kurban derisi topladık. Kurban derilerini ihaleyi alan Mehmet Tan’a teslim ettik” dedi.İHA