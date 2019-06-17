Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde terzilik yapan baba ve oğlu mesleklerini yaşatmaya çalışıyor.Abidin Polat (61), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemiyle birlikte 47 yıldır terzilik yaptığını söyledi.Hazır giyim sektörünün gelişmeye başlamasıyla işlerinin düştüğünü belirten Polat, "Önceden para almadığımız tamirat işlerinde şimdi para kazanarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ben artık mesleği bırakmayı düşünüyorum. Oğlum Mikail iyi bir usta olarak yetişti. Mesleğimi o sürdürecek." dedi.Babasının okumaya devam etmesini istemesine rağmen terziliği tercih ettiğini dile getiren Mikail Polat ise baba mesleğini sürdürmek için gayret gösterdiğini belirtti.İstanbul'da çalışırken babasının iş yerini kapatmak istemesi üzerine ilçeye döndüğünü ifade eden Polat, şöyle devam etti:"Babam okutmak istedi ama ben esnaflığı seçtim. O zaman işler yoğundu, biraz da çocuk aklı diyelim. Bahşiş veren çoktu, ustanın oğlu olduğum için. Biraz da o cazip gelmiş olabilir. 1994-95 yıllarında ilkokulu bitirdim, babamın yanında çırak olarak çalışmaya başladım. Yıllar geçti usta oldum. Hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte işlerimizin düşmesi sonucunda kendimi geliştirmek için İstanbul’a gidip seri üretim yapan konfeksiyon atölyelerinde çalışmaya başladım. İşin püf noktalarını öğrendim. Babam, 'Artık çalışamıyorum, dükkanı kapatacağım' deyince Elbistan’a dönüp babamla birlikte çalışmaya başladım."Polat, artık eski işlerin kalmadığını belirterek, "Önceden para almadan yaptığımız tamirat işleri şimdi geçim kaynağımız oldu. Mesleği ayakta tutmanın gayreti içindeyim. Dükkanı büyüterek İstanbul'da edindiğim tecrübelerle işi genişletmeyi planlıyorum." diye konuştu.KAHRAMANMARAŞ (AA) -