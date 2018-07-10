- Terör örgütü üyesi Manavgat’ta yakalandı
Diyarbakır’da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.A.Y. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen M.A.Y. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
İHA