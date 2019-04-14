Mersin'de terör operasyonu

- Terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı



Mersin'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü şüphelilerinin kentteki yapılanmasının önlenmesi, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, DEAŞ'a istihbarat topladıkları tespit edilen, terör örgütü içerisinde aktif görevde bulunan ve eylemlere katılan Suriye uyruklu 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde dijital malzemeler ele geçirildi.



MERSİN (AA) -

