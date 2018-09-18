Teneffüs Park, yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor

Teneffüs Park, yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor
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Isparta Düğün Salonları
  - Teneffüs Park, yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor   
 
- Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park, yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor.  2 aylık bir aranın ardından 22 Eylül Cumartesi kapılarını yeniden açmaya hazırlanan Teneffüs Park’a yeni eklenen Arkeokids kazı simülasyon alanı çocukların favorisi olacak.   
  Muratpaşa Belediyesi ve şirketi Falez AŞ’nin Çaybaşı Mahallesi’nde 16 dönüm alan üzerinde 35 ayrı oyun grubuyla 6 Kasım 2016’da törenle hizmete açtığı Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’ta, yenileme çalışmaları tamamlandı. 
  Falez AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Yılmaz, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ortaya koyduğu hedeflerler doğrultusunda Teneffüs Park’ın sınırsız eğlence ve oyunla birlikte çocukların farklı sanatsal aktivitelerle tanışabileceği, merek ve keşfetme duygularını derinleştiren bir özgürlük alanı olarak 2 yıl önce kapılarını açtığını söyledi. 2 ay süren yenileme çalışmalarıyla bu misyonu daha geliştirerek sürdürmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, “Yenilenen yüzeyle Teneffüs Park, Cumartesi kapılarını açıyor ve o gün parkımız çocuklarımıza ücretsiz olacak” dedi. Yılmaz, ilerleyen günlerde ise büyük bir partiyle Teneffüs Park’ta yeni dönemin başlayacağını sözlerine ekledi. 
  Yeniden çocuk sesleriyle dolacak Teneffüs Park’ta 2 ay devam eden yenileme çalışmalarında mevcut oyun gruplarının basım ve onarımları gerçekleştirilirken yeni birçok oyun alanı da eklendi. Oyun gruplarının gerek park içindeki konumlandırılmasında gerekse oluşturulmasında Akdeniz Üniversitesi’nden akademisyenler, çocuk gelişim uzmanları ve eğitimcilerle birlikte çalışıldı. 
  Teneffüs Park’a yeni eklenen oyun gruplarından biri olan Arkeokids kazı simülasyon alanı çocukların favorisi olmaya şimdiden aday. Teneffüs Park’ın amfi tiyatrosunun hemen arkasına konumlandırılan arkeolojik oyun alanı ilkçağdan ortaçağa çocuklarla nefes kesen bir yolculuğa çıkıyor. Alanda kumun altına gömülmüş kopya sikkeler, heykelcikler, takı, mühür, çömlekler çocukların yapacağı arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkacak. Alana 1950 tanesi kopya sikke olmak üzere 2150 adet obje gömüldü. Objelerin yanı sıra Aspendos Antik Tiyatrosu, Hadrianus Kapısı, Yivli Minare minyatürleri de yerleştirildi. 
 
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İHA
                                         
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