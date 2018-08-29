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Temmuz’da yabancı turist Antalya’ya aktı

Temmuz’da yabancı turist Antalya’ya aktı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 29.08.2018 17:18
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Isparta Düğün Salonları
  - Temmuz’da yabancı turist Antalya’ya aktı   
 
 - Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,74 artış kaydedildi. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında Antalya 2 milyon 103 bin ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.   
  Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılı Temmuz ayı ‘Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar’ verilerini paylaştı. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2018 yılı Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,74 oranında bir artış göstererek 5 milyon 671 bin 801 oldu. Temmuz ayında ülkemize gelen 5 milyon 671 bin 801 yabancı ziyaretçinin 54 bin 250’si(yüzde 0,96)günübirlikçi oldu. 
 
  Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 
  Antalya yüzde 37,09 (2 milyon 103 bin 421 ) 
  İstanbul yüzde 26,49 ( 1 milyon 502 bin 397 ) 
  Edirne yüzde 11,03 ( 625 bin 791 ) 
  Muğla yüzde 9,10 ( 516 bin 191 ) 
  Artvin yüzde 4,24 ( 240 bin 651 ) 
 
  Ocak-Temmuz dönemi yabancı ziyaretçi sayısında artış 
  2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artış yaşandı. Bu döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artış göstererek 21 milyon 639 bin 802 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ülkemize gelen 21 milyon 639 bin 802 yabancı ziyaretçinin 166 bin 249’u (yüzde 0,77) günübirlikçi oldu. 
 
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İHA                          
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ISPARTA HABER
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