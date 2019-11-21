Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongresi sonrası yeni döneme girdi. İkinci kez genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılarını açıkladı.Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'nun A Takımı belli oldu. 7. Olağan Büyük Kongre sonrası, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) ilk toplantısı için Ankara'da Karamollaoğlu başkanlığında toplandı.Saadet Partisi GİK toplantısı sonrası Saadet Partisi'nin yeni genel başkan yardımcıları açıklandı.50 yıllık Milli Görüş geleneğinin siyasetteki tek temsilcisi olan Saadet Partisi, kongre ile yeni döneme girdi. Tüzük ve parti programında değişikliğe giden Saadet Partisi'nde heyecan tavan yaptı. Saadet Lideri Karamollaoğlu, "Bu dönem iktidara hazırlık dönemi olacaktır." dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Balgat'ta düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısının ardından yeni dönemde beraber çalışacağı ekibini kamuoyuna ilan etti.Genel Başkan : Temel KaramollaoğluTeşkilat Başkanı : Hasan BitmezSiyasi İşler Başkanı : Cafer GüneşPlanlama ve Koordinasyon Başkanı : Yılmaz BayatSeçim İşleri Başkanı : Av. Bülent KayaTanıtma Başkanı : Ömer Faruk YazıcıSTK ve Halkla İlişkiler Başkanı : Atik AğdağEğitim Başkanı : Ersan BilginDış İlişkiler Başkanı : Mustafa KayaMahalli İdareler Başkanı : Mahmut ArıkanGenel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı : Şerafettin KılıçSosyal İşler Başkanı : Fatih AydınEkonomik İşler Başkanı : Prof. Dr. Sabri TekirHukuki İşler Başkanı : Av. Hasan Hüseyin UyarGenel Sekreter : Mesut DoğanDenetçi 1 : Mustafa İrişDenetçi 2 : Yaşar CanbayDenetçi 3 : İlyas Tongüç