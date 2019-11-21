Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongresi sonrası yeni döneme girdi. İkinci kez genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılarını açıkladı.
Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'nun A Takımı belli oldu. 7. Olağan Büyük Kongre sonrası, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) ilk toplantısı için Ankara'da Karamollaoğlu başkanlığında toplandı.
Saadet Partisi GİK toplantısı sonrası Saadet Partisi'nin yeni genel başkan yardımcıları açıklandı.
"BU DÖNEM İKTİDARA HAZIRLIK DÖNEMİ OLACAKTIR"
50 yıllık Milli Görüş geleneğinin siyasetteki tek temsilcisi olan Saadet Partisi, kongre ile yeni döneme girdi. Tüzük ve parti programında değişikliğe giden Saadet Partisi'nde heyecan tavan yaptı. Saadet Lideri Karamollaoğlu, "Bu dönem iktidara hazırlık dönemi olacaktır." dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Balgat'ta düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısının ardından yeni dönemde beraber çalışacağı ekibini kamuoyuna ilan etti.
İşte Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları:
Genel Başkan : Temel Karamollaoğlu
Teşkilat Başkanı : Hasan Bitmez
Siyasi İşler Başkanı : Cafer Güneş
Planlama ve Koordinasyon Başkanı : Yılmaz Bayat
Seçim İşleri Başkanı : Av. Bülent Kaya
Tanıtma Başkanı : Ömer Faruk Yazıcı
STK ve Halkla İlişkiler Başkanı : Atik Ağdağ
Eğitim Başkanı : Ersan Bilgin
Dış İlişkiler Başkanı : Mustafa Kaya
Mahalli İdareler Başkanı : Mahmut Arıkan
Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı : Şerafettin Kılıç
Sosyal İşler Başkanı : Fatih Aydın
Ekonomik İşler Başkanı : Prof. Dr. Sabri Tekir
Hukuki İşler Başkanı : Av. Hasan Hüseyin Uyar
Genel Sekreter : Mesut Doğan
Denetçi 1 : Mustafa İriş
Denetçi 2 : Yaşar Canbay
Denetçi 3 : İlyas Tongüç