TEL ABYAD - Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali nedeniyle 5 yıldır doğdukları topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalan Ahmet el Abdullah İbrahim ve ailesi, Barış Pınarı Harekatı sayesinde döndükleri vatanlarında mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat her geçen gün daha normalleşiyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda yoğun çalışma yürütülüyor.

Yıllardır doğdukları topraklardan ayrı olan Suriyeliler, bölgenin terör örgütünden arındırılmasının ardından yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı.

Ahmet el Abdullah İbrahim de doğup büyüdüğü topraklara 6 kişilik ailesiyle yeniden döndü.

Vatan toprağına basmanın sevinciyle gözyaşı döken Abdullah İbrahim, evinin bulunduğu bölgeye gidince ise virane bir manzarayla karşılaştı.

Geride bıraktığı evinin terör örgütü tarafından yıkıldığını gören Ahmet el Abdullah İbrahim'in sevinci, yerini hüzne bıraktı.

"Bir sivilden ne istediler"

Ahmet el Abdullah İbrahim, AA muhabirine, terör örgütünün Tel Abyad'da insanlara zülüm yaptığını söyledi.

YPG/PKK'nın kendilerini evlerinden ettiğini anlatan İbrahim, "Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez buraya geldim. Aradan 5 yıl geçti. Evimin halini görüyorsunuz, bir sivilden ne istediler, evimi ne hale getirmişler. Bunların yaptığı zulümdür, işkencedir." dedi.

Evlerinin kullanılamayacak durumda bulunması nedeniyle ailesiyle Tel Abyad'daki yakınlarının yanına yerleşen İbrahim, bölgenin terör örgütünden kurtulmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyledi.

"Yine de çok şükür canımız sağ"

İbrahim, Suriye halkının yanında olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına büyük minnet duyduklarını dile getirerek, "Yine de çok şükür canımız sağ. Evimizin durumu sıkıntı değil onarırız, yeniden yaparız." ifadelerini kullandı.

Ailenin 12 yaşındaki çocuğu İsmail el İbrahim ise evleri yıkılsa bile yeniden ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

İbrahim ailesini evinde misafir eden Muhammed el Mustafa da yeniden akrabalarına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tel Abyad'ın kısa sürede eski mutlu günlerine döneceğine inandığını anlatan Mustafa, "İnsanlar buradan gönderildi. Akrabalarımız da bugün topraklarına döndü, evleri olmadığı için bize yerleşti. Şükür burada durumumuz iyi, emniyetimiz sağlanıyor. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.