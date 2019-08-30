EDİRNE - Trakya Teknopark Genel Müdürü Barış Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoparkların üniversite, kamu kurumu, sanayici ve akademisyenlerin bir arada bulunduğu, Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü sistemler olduğunu anlattı.

Mevcut 48 firmaları bulunduğunu dile getiren Kocabıyık, "Yüzde 93 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Bunların 10'u akademisyen firması. Türkiye'de akademisyenlerin şirket kurabildiği tek alan teknoloji geliştirme bölgeleridir. Burada onlara mentörlük hizmeti veriyoruz. Sanayi kuruluşlarına ve yazılım firmalarına üniversiteden iş, öğrencilere de staj imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda mezun olduktan sonra iş bulmalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Kocabıyık, kamu, sanayi, üniversite iş birliğiyle yapılan çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nden firmaların teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge faaliyetlerine başladığını anlatan Kocabıyık, "Bunun yanında kamu destekli proje yürüten 16 firmamız var. Bunların 5'i TÜBİTAK, 11'i de KOSGEB projesi. Ar-Ge personel sayımız 124. Bunlardan 50'si üniversitemizden mezun olanlar, diğerleri de çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler. 60 da devam eden projemiz var. Toplam Ar-Ge geliri de 120 milyon lira." diye konuştu.

"Firmalara beyin göçünü önleyici destek"

Teknoparkın, akademisyenlerin geliştirdiği 10 patente destek verdiğini vurgulayan Kocabıyık, "Toplam ihracat rakamımız 500 bin dolar. Türkiye'de 10 olan TİM girişim evlerinden biri de teknoparkın bünyesinde bulunuyor." dedi.

Öğrencilere ve kuluçka firmalara ücretsiz mentörlük ve proje yazma eğitimleri verdiklerini anlatan Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Üniversiteden teknolojik fikri olanlara, iş kuracaklara, TÜBİTAK'ın 200 bin lira hibe desteği var. Bundan yararlanmaları için o süreçteki alacakları eğitimi yürütüyoruz. Biz kuruluşumuzdan bu yana sermayemizi 5 kat artırdık. Trakya'da teknoloji anlamında istihdam sağladık. Aynı zamanda kamu kuruluşlarının da beyin göçünü önleyici destekleri var firmalara. Örneğin İŞ-KUR'un Geleceğin Meslekleri İş Programı var. Devletimiz teknoloji alanında istihdam desteği sağlıyor."

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi ve teknoparktaki bir yazılım firmasının danışmanı Özlem Uçar da bilgisayar, makine, elektrik ve elektronik bölümü öğrencilerinin teknoparklarda aktif görev alabildiğini dile getirdi.

Uçar, Trakya Teknopark'ta uygulanan kamu, sanayi ve üniversite iş birliği sayesinde öğrencilere iş imkanı sağlandığını kaydetti.

Muhabir: Cihan Demirci