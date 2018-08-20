Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isterken arıza yapan teknede mahsur kalan 4'ü çocuk, 3'ü kadın 26 Suriyeli kaçak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden denize açıldığı öğrenilen ve yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen Suriyeli göçmenleri taşıyan tekne saat 01.00 sıralarında Alanya’nın Aytap mevkii açıklarında demir attı. Bunun üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, batmakta olan teknede 4'ü çocuk, 3'ü kadın 26 Suriyeli kaçağı yakaladı. Motor arızası yaptığı belirlenen tekne, bir balıkçı teknesi yardımıyla Gazipaşa Limanı'na çekildi. Kaçaklar, sabah saatlerinde Alanya Demirtaş Karakol Komutanlığına bağlı ekipler tarafından otobüslerle sağlık kontrolü ve işlemleri için karakola götürüldü.İHA