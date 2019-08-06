Tek depoda 50 lira tasarruf ettiriyor

Tek depoda 50 lira tasarruf ettiriyor
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Tek depoda 50 lira tasarruf ettiriyor
Bir grup genç profesyonelin iş birliğiyle geliştirilen "BenzinLitre" uygulamasıyla sürücüler, güzergahları üzerinde bulunan istasyonlardaki akaryakıt fiyatlarını karşılaştırarak tek depo dolumunda 50 liraya kadar tasarruf edebiliyor.
 
Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden mezun bir grup genç profesyonelin iş birliğiyle geliştirilen "BenzinLitre" uygulaması sürücülere, güzergahları üzerinde bulunan istasyonlardaki akaryakıt fiyatları ile market, mescid, restoran gibi sosyal imkanları ve istasyonla ilgili kullanıcı yorumlarını görme imkanı sağlıyor.
Mobil uygulamalar insan yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra kullanıcı deneyiminin puanlanabilmesiyle hizmet veren şirketlerin rekabetini de artıyor. Son dönemde yemek siparişi, bilet alma ve akıllı yön bulma sistemlerinin (navigasyon) ardından mobil uygulamaların dönüştürmeye başladığı sektörler arasına akaryakıt sektörü de girdi.

TEK DEPODA 50 LİRA TASARRUF
Bu mobil uygulamalar arasında öne çıkan "BenzinLitre"nin Pazarlama Direktörü Berin Yıldırım, yaptığı açıklamada, geliştirdikleri uygulama sayesinde sürücülerin, hesaplı istasyonları tercih ederek tek depo dolumunda 50 liraya kadar tasarruf edebildiğini söyledi.
BenzinLitre ile "ilk gördüğüm istasyona gireceğim" yerine "en doğru istasyona gireceğim" algısını oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, uygulamanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Türkiye'de akaryakıt kalite standartlarının yakalanmasıyla içerikte farklılaşma kalmadı ve istasyonlar arasındaki fiyat farkını görebilmek önemli hale geldi. İstasyon imkanlarının çeşitliliği akaryakıt alma kararına hiç olmadığı kadar etki ediyor. BenzinLitre, fiyatların yanı sıra istasyonların açık olduğu saatler, market, mescid, restoran, tuvalet gibi özelliklerinin bilgisini veriyor. Tır ve kamyoncular için berber ya da duş seçenekleri olan istasyonlar, kamyon şoförlerinin lezzet durakları olan lokanta ve dinlenme tesisleri de uygulama üzerinden görülebiliyor. Böylece rekabette güçlü olan ve hak eden tesisler ön plana çıkıyor."

YARIŞMAYI KAZANDILAR
Yıldırım, şu an sistemlerinde 27 binden fazla yorum ve değerlendirme bulunduğunu, bu puanlama ve yorumların diğer kullanıcıların istasyon tercihini yüzde 35 oranında etkilediği dile getirdi. Yıldırım, düzenli olarak istasyon ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretler için şu ana kadar 75 bin kilometre yol yaptıklarını ifade etti.
Yurt dışındaki benzerleriyle kıyaslandığında sürücü ve araçların ihtiyaçlarının karşılanması, kullanıcı deneyiminin ön plana çıkarılması ve akıllı algoritmalar açısından fark yarattıklarını belirten Yıldırım, "Mercedes-Benz tarafından yapılan startup yarışmasını kazandık ve markanın Almanya merkezine davet edildik. Mercedes'in know-how'ı ve iş birliği bizi farklı bir noktaya taşıyacak." dedi.
Yıldırım, uygulamanın hayata geçmesinden bu yana 75 bin sürücünün BenzinLitre'yi indirdiğine ve aktif kullanım oranının yüzde 70'lere kadar yükselebildiğine dikkati çekerek, "Uygulama, navigasyon kategorisinde AppStore'da 5'inci, GooglePlay'de 3'üncü sırada yer aldı. Bugüne kadar en çok şikayet alınan konu tuvalet temizliği, en fazla memnun kalınan şey ise ikram çay oldu." diye konuştu.
Berin Yıldırım, sürücülerin yakında elektrikli araç şarj istasyonları, indirimli sigorta teklifleri ve araçtan inmeden ödeme yapabilecekleri sisteme de BenzinLitre üzerinden ulaşabileceklerini kaydetti.
 
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