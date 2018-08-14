- Tefecilik operasyonunda 1 gözaltı
- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına aldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen kişilere yönelik, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipler, 'haksız kazanç elde etmek amacıyla yüksek faiz karşılığı para vermek' iddiasıyla aranan M.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İHA