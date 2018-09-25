- TCG Poyraz hücumbotu Antalya’nın Kaş İlçesi’nde vatandaşların ziyaretine açılıyor.Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Poyraz hücumbotu Kaş ilçesi’nde vatandaşların ziyaretine açılıyor. 27 Eylül Perşembe günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlar Kaş Marina’da TCG Poyraz hücumbotu’nu ziyaret edebilecek. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına ise hücumbotta öğle yemeği verilecek.İHA