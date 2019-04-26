TAV'dan 24 milyon avro kar

TAV Havalimanları 2019 yılının ilk çeyreğinde cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 270 milyon avroya yükseltti. Şirket aynı dönemde 24 milyon avro kar yaptı.

TAV'dan 24 milyon avro kar
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TAV'dan 24 milyon avro kar
- TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 270 milyon avroya yükseltirken net karını da 24 milyon avroya ulaştırdı

TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 270 milyon avroya yükseltti. Şirket aynı dönemde 24 milyon avro kar elde etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde 29 milyon yolcuya hizmet verdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yılın ilk çeyreğinde dış hat yolcularının Antalya'nın da katkısıyla yüzde 10 arttığını, cirolarının yüzde 9 büyüyerek 270 milyon avroya, FAVÖK'ün yüzde 2 büyüyerek 98 milyon avroya ve net karın da yüzde 233 büyüyerek 24 milyon avroya ulaştığını belirtti.
Şirketin kuruluşundan bu yana ana üssü olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ticari uçuşların 6 Nisan itibariyle sonlandığını hatırlatan Şener, şunları söyledi: 
"TAV olarak taşınma sürecinde bizim üç ana görevimiz vardı. Birincisi, Atatürk Havalimanı'nı son güne kadar yolcularımıza hiçbir aksaklığa meydan vermeden işletmeye devam etmekti. Bunu başardık. İkincisi de yeni İstanbul Havalimanı'nda hizmet verecek şirketlerimiz ve ortaklıklarımız olan ATÜ, BTA, Havaş ve TGS şirketlerimizin sorunsuz şekilde operasyonlarını oraya transfer etmelerini sağlamaktı, bunu da yaptık ve tüm paydaşlarımız için de Atatürk Havalimanı'ndaki taşınma süreçlerini başarılı bir şekilde yönettik. Üçüncüsü ise Atatürk Havalimanı'nda operasyonlarımızın sonlanması nedeniyle çalışanlarımızın işsiz kalmaması için çalışmaktı. TAV insan kaynakları ve İGA insan kaynakları birlikte çalıştı ve terminaldeki çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 85'ine İGA'da veya TAV grubunda bir iş olanağı sağladık.
Son olarak, çalışanlarımızın tüm haklarını teslim ettik, kıdem ve ihbar tazminatı olarak bizim gibi bir şirket için bile büyük sayılacak bir tutarı ödedik. TAV Havalimanları olarak biz de genel merkezimizi Vadi İstanbul'daki yeni yönetim ofisimize taşıyarak yedi ülkede işlettiğimiz 14 havalimanına yenilerini eklemek ve büyümemizi sürdürmek üzere çalışmaya devam edeceğiz. Kombine ciromuzun yüzde 37'sini oluşturan hizmet şirketlerimiz de bugün 21 ülkede 62 havalimanında ürün ve hizmetleriyle yer alıyor, onlar da stratejimiz gereği büyümeye devam edecekler. Atatürk Havalimanı'nın işletme süremizin bitiminden önce kapanmasından dolayı uğrayacağımız kaybın tazmini için Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerde bizim danışmanlığımızı KPMG, DHMİ'nin danışmanlığını ise PWC yapıyor. Görüşmelerin kısa zamanda sonuçlanacağını düşünüyoruz."
Karlı inorganik büyüme fırsatlarına odaklanmaya devam ettiklerini kaydeden Şener, "Şu anda BDT ülkeleri, Afrika ve Doğu Avrupa dahil farklı aşamalarda 10'a yakın projeyi değerlendiriyoruz. Her zamanki gibi projeleri değerlendirirken temel ölçütümüz paydaşlarımız için değer yaratmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.
Şener, "Tüm çalışanlarımıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çalışanlarımızın emekleri ve görev bilinçleri sayesinde Atatürk Havalimanı'nın beş kat büyüttük ve dünyadaki en iyi onuncu, Avrupa'daki en büyük beşinci havalimanı haline getirdik. Çalışanlarımızın yüksek özverili gayretleri neticesinde meydana getirdiğimiz sosyal sermaye ve hissedarlarımızın ve ortaklarımızın güveni ile küresel bir marka yarattık. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu küresel markayı çok daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.



İSTANBUL (AA) - 
 
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