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Tatilci kaplumbağaya siper oldu

Tatilci kaplumbağaya siper oldu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Tatilci kaplumbağaya siper oldu   
  - Antalya’da tatilcinin kaplumbağa duyarlılığı taktir topladı   
  - Karşıdan karşıya geçen kaplumbağanın hayatını kurtardı   
 
 - Kurban Bayramı'nın ardından misafirlerini ağırlamaya devam eden Antalya’da bir tatilci, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağayı arabasından inerek elleri ile alıp karşı tarafa bıraktı. Bir araç tarafından küçük darbe alan kaplumbağa son anda kurtarıldı.   
  Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından yerli ve yabancı tatilcilerini ağırlamaya devam eden Antalya’da insanlığa örnek olacak bir olay yaşandı. 5 yıldızlı otelleri ile ünlü Aksu turizm bölgesinde bir tatilci, yoldan geçerken bir kaplumbağanın karşıdan karşıya geçmekte olduğunu görünce hemen durdu. Eline aldığı bir karton parçası ile kaplumbağayı geçmeye çalıştığı tarafa koyan Aydın’dan tatile gelen Tayfun Ünlü, kaplumbağanın hayatını kurtardı. Bir sürücü tarafından küçük çaplı zarar verilen kaplumbağayı kontrol ettikten sonra ormanın içerisine bırakan Ünlü, insanlık görevini yerine getirdiğini ifade etti. 
   
  "Hayvanları çok seviyorum" 
 40 yaşındaki Tayfun Ünlü, "Yaz tatilini değerlendirmek için Aydın’dan geldim. Kaplumbağayı bir anda yolun ortasında görünce durdum. Hareket edemiyordu. Belli ki araç yoğunluğundan korkmuş. Onu durup almak istedim. Karşıya geçerken çarpılabilirdi. Hızlı gelen bir otomobil onu öldürebilirdi. Aldım ve karşıya ormanlık alana bıraktım. Hayvanları çok seviyorum. Onlara eziyet etmeye gerek yok. Bana göre çok basit, o hayvana göre hayatını kurtaracak bir davranışa imza attım" dedi. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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