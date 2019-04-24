Tarsus Sanayici ve İş Adamları Derneği (TASİAD) Başkanı Hamza Kara ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret etti.Kara, ziyarette yaptığı konuşmada, birlikte Tarsus'un sosyal, kültürel ve ekonomi alanında gelişip kalkınması için her türlü desteğe vermeye hazır olduklarını söyledi.Başkan Bozdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla birlikte Tarsus'ta yaşamın her alanında kalkınması, vatandaşların yaşam kalitesi ve refah düzeyinin yükselmesi için el ve gönül birliği içinde çalışacaklarını bildirdi.Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.MERSİN (AA) -