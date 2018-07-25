- Antalya'nın Manavgat ilçesinde taş yüklü kamyon park halindeyken devrildi.Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında Manavgat Türkbeleni Mesire Alanı yapay şelale kısmında, Süleyman Şahin'in kullandığı 07 LZ 621 plakalı taş yüklü kamyon vincin kayaları indirmesi sırasında devrildi. Kazanın ardından çalışanlar ve vatandaşlar yardıma koştu.Haber verilmesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, ekipler işlem yapmadan geri döndüler.İHA