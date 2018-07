- AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Aksu İlçesi'ne kazandırılacak yeni Aksu Hükümet Konağı ile ilgili müjdeyi verdi. Taş, müjdesinde Hükümet Konağı İhalesi’nin 24 Temmuz yapılacağını belirtti.AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Aksu’da yapılması planlanan Hükümet Konağı ile ilgili müjde verdi. Taş, “AK Parti olarak Antalya için verdiğimiz her sözü tutuyor olmanın gururunu yaşamaya devam ediyoruz. Antalyalı hemşerilerimizin bize duyduğu güven ve destek ile şehrimizi şahlandıracak dev yatırımların yanında ilçelerimizin ihtiyaç duyduğu hükümet konağı, adliye sarayı gibi birçok devlet hizmet binamızı ilçelerimize kazandırıyoruz. Bu yatırımların bir yenisi de her geçen gün gelişen Aksu ilçemize kazandırılacak. Aksu’da Expo 2016 ile birlikte başlayan değişim yeni yatırımlar ve düzenlemelerle devam ediyor. İlçemiz bu yatırımlarla bugün önemli bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İkinci etap raylı sistem çalışmasıyla ulaşımında son derece kolaylaştığı ilçemize çağın gerekliliklerine uygun modern hizmet binalarını da kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizin artan nüfusu ve gelişimiyle birlikte ihtiyaç duyduğu hükümet konağı ile ilgili ihale tarihi ve tamamlanma süresi belirlendi. 24 Temmuz 2018’de ihaleye çıkacak yeni hükümet konağı inşası inşallah 500 gün içerisinde tamamlanacak. Yeni hükümet binasında tüm resmi kurumlar bir arada olarak hemşerilerimize en iyi hizmeti sunacak” dedi.Bu yatırımın yanında Antalya’nın beklediği daha birçok yatırımında müjdesini vereceklerini sözlerine ekleyen Taş, “Bizim işimiz hizmet gücümüz millet. Milletimiz konuşana değil icraat yapana yetki veriyor. AK Parti olarak Antalya’da verdiğimiz her sözün takipçisi olmaya, şehrimize dev yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar Antalya için neler yaptıysak bundan sonrasında da yapmaya devam edeceğiz. Aksu hükümet konağı şimdiden hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Proje’nin ilçemize kazandırılmasında ve dev yatırımlarla Antalya’yı şahlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ankara’da Antalya’mız için gecesini gündüzüne katan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ve tüm milletvekillerimize hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum.”İHA