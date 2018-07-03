Antalya’nın Serik ilçesinde taş ocağında meydana gelen kazada 1 kişi öldü.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Serik’in Haskızılören Mahallesi Ören mevkiinde faaliyet gösteren bir taş ocağında saha temizliği yapan 28 yaşındaki Özcan Kuzu, iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu aracın altında kaldı. Araç altında sıkışan Kuzu, olay yerinde hayatını kaybetti.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık talimatıyla maden ocağında görevli 3 kişiyi gözaltına aldı.İHA