Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki şüphelinin jandarmadan kaçmaya çalışırken yola attıkları poşette bin 200 uyuşturucu hap bulundu.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Üzeyir D. (43) ile Kerim Mesut Ş'yi (24) takibe aldı.Bir süre sonra Taşkuyu Mahallesi'nde durdurulmak istenen şüpheliler, ekiplerin ''Dur'' ihtarına uymayarak kullandıkları 33 NT 707 plakalı motosikletle kaçmaya başladı.Ekiplerin yolu trafiğe kapatmasıyla kısa sürede yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.Zanlıların kaçarken yola attıkları poşette yapılan incelemede ise bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.MERSİN (AA) -