Tarsus ilçesinde bulunan tarihi zeytin ağacının anıt ağaç olarak tescil edilmesi için çalışma başlatılacak.Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Tarsuslu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile Karadiken Mahallesi'ni ziyaret etti.Burada muhtar Ali Aşık'tan bilgi alan Ünal, mahallede bulunan Sarıulak cinsi tarihi zeytin ağacının anıt ağaç olarak tescil edilmesi için başvuruda bulunulacağını söyledi.Sarıulak zeytininin Tarsus'a özgü bir zeytin olarak tescillendiğini anımsatan Ünal, "Sarıulak zeytininin Tarsus'a özgü olduğu tescillenmiş durumda. Bu ağaç için her ne kadar bin yıllık deniyorsa da görüldüğü gibi bin yaşından daha fazla. Bununla ilgili araştırma yapacağız ve en kısa zamanda Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna da başvuruda bulunacağız. Bu ağaç bölgede zeytinciliğin ne kadar eski olduğunu gösteriyor." dedi.MERSİN (AA) -