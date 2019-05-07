Tarsus'ta sürücülere karanfil dağıtıldı



Tarsus İlçe Trafik Tescil Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla araç sürücülerine karanfil hediye etti.

Polisler, Atatürk Caddesi üzerinde sürücüleri durdurarak, Trafik Haftası nedeniyle çeşitli uyarılarda bulunduktan sonra karanfil verdi.

Her yıl böyle uygulamayı yaptıklarını anlatan polis ekipleri, sürücülere uyması gereken kuralları tekrar hatırlattıklarını bildirdi.

Araç sürücüleri de trafik ekiplerinin yaptığı uygulamadan memnun olduklarını belirtip, teşekkür etti.



MERSİN (AA) -

