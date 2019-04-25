Tarsus'ta akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 20 akünün çalışması olayıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, ilçedeki bir iş yerinden 20 akünün çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı, olayda kullandığı araçla giderken ekipler tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada iş yerinden çalındığı tespit edilen aküler, maske özelliği taşıyan boyunluk, av tüfeği, 3 fişek, satır ve bir çift sahte plaka bulundu.



MERSİN (AA) -



