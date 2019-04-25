Mersin’in Tarsus ilçesinde açık alanda kiraz hasadı başladı.Ulaş Mahallesi'nde yapılan hasat törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Deniz Gürbüz katıldı.Üretici Mustafa Kemal Karaoğlu, yaptığı açıklamada, erkenci kriz üretimine 8 yıl önce başladıklarını ve son 4 yıldır düzenli olarak meyve aldıklarını belirterek, dekara 2 ton ürün almaya hedeflediklerini söyledi.Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı da iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması için çabaladıklarını belirterek, "Üretirken, tarımda yeni teknolojiyi takip ederken organik üretim yapmaya da devam edeceğiz.Konuşmaların ardından Avcı, ilk hasat edilen ürünü kilogramı 250 liradan satın alarak, üreticiyi kutladı.MERSİN (AA) -