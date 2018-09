- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Antik Kent konserleri” kapsamında geçmişi M.Ö 3 bin yılına dayanan Perge Antik Kenti’nde Yeşilçam Müzikleri konseri verildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya’nın doğusundan batısına tarih kokan Antik Kentlerinde 2 yıldır düzenlenen Antik Kent konserleri’ne bu yıl Kumluca Olimpos Antik Kent, Kumluca Rhodiapolis Antik Kent Tiyatrosu, Demre Myra Antik Kent Tiyatrosu, Kaş Xanthos Antik Kent Tiyatrosu, Kaş Patara Meclis Binası’nda konserler verildi. Yeşilçam Müziklerinin seslendirildiği konserin sonuncusu ise dün akşam geçmişi 3 bin yılına dayanan tarihi antik kent Perge’de düzenlendi. Perge Güney Hamamı önünde düzenlenen konsere yerli ve yabancı turistler eşik etti.Ücretsiz olarak verilen konserde dinleyicilere konser öncesi Antalya Müze Müdür Yardımcısı Ahmet Çelik, Perge’nin geçmişi hakkında bilgiler verdi. Çelik, “Perge Antik Kenti her dönem çok büyük olmuş. Bazı dönemlerde refah yaşamışlar. 2 bin 300 yıl öncesine ait yapılar bunlar. Perge’nin ikinci parlak dönemi Roma döneminde oluyor. Perge her zaman önemini korumuştur” bilgisini verdi.İHA