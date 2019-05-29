Adana'da 1648'de yapılan ancak 1950'li yıllarda yol çalışması nedeniyle yıkılan tarihi Cafer Paşa Camisi, eski temeli üzerine yeniden yapılıyor. Kentin 1900'lü yıllardaki fotoğraflarında yer alan tarihi Taşköprü'nün batı girişinde yer alan caminin rekonstrüksiyonu için Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Kısa sürede bitirilmesi hedeflenen cami, yapımından 371, yıkımından 69 yıl sonra yeniden cemaatine kavuşacağı günü bekliyor.



Tarihi cami eski temeli üzerinden yeniden yükseliyor

- Adana'da 1648 yılında yapılan, 1950'li yıllarda yol çalışması nedeniyle yıkılıp üzeri kapatılan tarihi Cafer Paşa Camisi, kazı sonrası ortaya çıkarılan temeli üzerine yeniden yapılıyor

- Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi:

- "Caminin yaklaşık 400 yıllık temeline ulaşıp üzerine rekonstrüksiyon çalışması yapılmasına karar verdik. Cami, Adana'da ilk kez rekonstrüksiyonla yeniden ihya edilen cami olacak. Bu yönüyle büyük önem arz etmektedir"



Adana'da 1648'de yapılan ancak 1950'li yıllarda yol çalışması nedeniyle yıkılan tarihi Cafer Paşa Camisi, eski temeli üzerine yeniden yapılıyor.

Kentin 1900'lü yıllardaki fotoğraflarında yer alan tarihi Taş Köprü'nün batı girişinde yer alan caminin rekonstrüksiyonu için Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı.

Halihazırda açık otopark olarak kullanılan ve hukuki süreç sonucunda boşaltılan alanda Adana Müzesi gözetiminde kazı yapıldı. Kazı sonucu caminin temelinin yıkımdan zarar görmediği, sadece üzerinin kapatıldığı belirlenerek, bu temel üzerinde caminin yeniden yapılması için proje hazırlandı. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kabul edilen projeyle tarihi caminin yeniden yapımına başlandı.

Kısa sürede bitirilmesi hedeflenen cami, yapımından 371, yıkımından 69 yıl sonra yeniden cemaatine kavuşacağı günü bekliyor.

Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, dönemin valisi Cafer Paşa tarafından 1648 yılında yaptırılan caminin, 1950'li yıllarda yol genişletme çalışmaları çerçevesinde yıkıldığını belirtti.

Müdürlük kayıtlarında yer alan camiyi, eski Adana silüetini gösteren fotoğraflarda gördüklerini ifade eden Develi, kayıtlar ve fotoğraflar ışığında caminin yeniden yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

Develi, şöyle devam etti:

"Özellikle Taşköprü'den kale kapısını da içine alan 1900'lü yıllarda çekilen ve Adana silüetini yansıtan fotoğraflarda, Ulu Cami minaresi ile bir cami minaresi daha olduğu görülmekte ancak şu an aynı açıdan bakıldığında sadece Ulu Cami minaresinin varlığını koruduğu görülüyor. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarda, buranın, kayıtlarımızdaki 1950'li yıllarda yol genişletme çalışması sırasında yıkılan bir camimize ait olduğunu gördük."

- Temel zarar görmemiş

Develi, caminin tam yeri hakkında farklı kadrajlardan alınan fotoğrafların kendilerine fikir verdiğini ancak çok yakından çekilmiş bir fotoğrafa ulaşamadıklarını kaydetti.

Bunun üzerine caminin temeline ulaşmak üzere kazı yaptıklarını aktaran Develi, "Caminin yaklaşık 400 yıllık temeline ulaşıp üzerine rekonstrüksiyon çalışması yapılmasına karar verdik. Cami, Adana'da ilk kez rekonstrüksiyonla yeniden ihya edilen cami olacak. Bu yönüyle büyük önem arz etmektedir."

Develi, kazı sonrası caminin temelinin zarar görmediğini gördüklerini, bunun üzerine Adana Koruma Kurulunun onay verdiği proje ışığında mart ayında caminin yeniden yapılmasına başladıklarını belirtti.

Caminin yeniden yapılmasında Kıvanç Tekstil AŞ'nin destek olduğunu belirten Develi, şöyle devam etti:

"1648'de yapılan 1950'lerde yıkılan yaklaşık 69 yıl sonra yeniden ihyasına çalıştığımız Cafer Paşa Camimizi inşallah en kısa sürede ibadete açmak istiyoruz. Yıkılan bir camimizi cemaatiyle tekrar buluşturmayı hedefliyoruz."

- Cafer Paşa Camisi

Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde yer alan tarihi cami, tek katlı ve 5 metre yüksekliğe sahip. Son cemaat alanı dahil toplam 236 metrekare alana sahip caminin minaresi 21 metre yüksekliğinde olacak.





ADANA (AA) - ÖMER FANSA -