Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Atlas Han, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 25.08.2019 14:32
0
Isparta Düğün Salonları

KARAMAN - Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Höyükburun köyü sınırları içerisinde olan Atlas Han'ın, yapılış tarihi tam olarak bilinmiyor. Toroslar'dan ovaya inildiğinde ilk han olma özelliğini taşıyan yapının yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Atlas Han'ın yapımında kullanılan, Bizans ve Roma yerleşkelerindeki binalardan getirilen devşirme taşlar dikkati çekiyor. Hanın duvarlarındaki büyük taşlar ve sütun kaideleri görenlerin ilgisini çekiyor.

Ovaya indikten sonraki ilk ve tek han

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atlas Han'ın bölgedeki ayakta kalan ender tarihi eserlerden biri olduğunu söyledi.

Selçukluların han kültürünü bildiklerini ifade eden Büyükkarcı, "O zamanlarda ticaretin en önemli halkalarından biri hanlardı. Mersin'den Niğde, Aksaray, Kayseri'ye en kısa ve güvenli yol, bu güzergahtan geçiyor. Atlas Han da bu yolun üzerinde inşa edilmiş. Toroslardan ovaya indikten sonraki ilk ve tek han burası. Bu yol, İpek Yolu'na bağlanıyor." diye konuştu.

Hanın taşları inşaatlarda kullanılmış

Büyükkarcı, yüzlerce yıl insanlara hizmet eden bu hanın her şeye rağmen ayakta durmak için direndiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Han, civardaki ören yerlerinden getirilen kesme taşlarla yapılmış. Muntazam bir yapısı var. Taşların üzerinde çeşitli işaretler, simgeler bulunuyor. Maalesef, defineciler burayı mesken tutmuş. Yapıda üzerinde bir simge olan taşın etrafını kazmışlar. Bu işaretleri kırmaya çalışmışlar. Hanın içinde belki bir metre kalınlığında hayvan pisliği var, çevresi ağıl. Köylüler belli zamanlarında hayvanlarını konaklatmış. Tavanın belli bir bölümü yıkılmış. Bazı taşlarda götürülerek ev yapımında kullanılmış."

"Burayı böyle gördükçe içimiz acıyor"

Tarihi hanın restore edilmesinin gerekliliğine dikkati çeken Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"İnşallah restorasyon çalışması başlatılır. Han da bölgenin tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşılacağına inanıyorum. 'Büyük bir taştaki motif ne anlatıyor, bu taş buraya nereden geldi ve bu taşın getirildiği yerde nasıl bir tarih var' sorularına cevap alınabilir. Bölgede burada kullanılan taşlarla aynı özellikte traverten yatakları var. Oradan elde edilecek malzeme ve çevresinde yapılacak kazılardan çıkarılan malzemelerle aslına uygun olarak restore yapılabilir. Han kötü durumda, kendi başına ayakta kalmaya çalışıyor. Burayı böyle gördükçe içimiz acıyor. Bir an önce bölge turizmine kazandırılması lazım."

Hanın yapılış hikayesindeki "Sakla samanı" deyimi

Büyükkarcı, Atlas Han'ın yapılışıyla ilgili ilginç bir hikayesi olduğuna da değinerek, "O dönemde buralarda bir bolluk olmuş. Herkes sapı samanını yakarak yok ederken yaşlı bir kadın bunları saklamış. Belli bir süre sonra kıtlık olmuş. Bu kadının sakladıkları değer kazanmış ve samanı satarak bu hanı yaptırmış. 'Sakladım samanı geldi zamanı, sattım samanı yaptırdım hanı' demiş. Böyle anlatılır." dedi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha!
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti
ISUBÜ Rektörü: “Cani katil en ağır şekilde cezalandırılmalıdır”
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı
Isparta’da 3 buçuk saat planlı elektrik kesintisi
Isparta Valisi Seymenoğlu Senirkent'te
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR
​Isparta Belediyesinden, sokak hayvanları için örnek çalışma
3 bin muhtar için yeniden sandık
Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı
​ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nden ITSO’ya Teşekkür Ziyareti
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuruIsparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru20 Ağustos 2019
3 bin muhtar için yeniden sandık3 bin muhtar için yeniden sandık23 Ağustos 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 201922 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI 19 Ağustos 2019
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak20 Ağustos 2019
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 201920 Ağustos 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu20 Ağustos 2019