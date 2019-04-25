Zengin yemek kültürüne sahip Hatay mutfağının yöresel lezzeti tandır ekmeğine ilgi her geçen gün artıyor. UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da ev kadınları tarafından yapılan tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyor. Hatay halkının yanı sıra kentin ziyaretçilerinin de vazgeçilmezi haline gelen tandır ekmeği, kadınlar için önemli bir gelir kapısı oldu.







Tandır ekmeği ev kadınlarına geçim kaynağı oldu

- Hatay'da, sade, biberli, çökelekli ve zahterli yapılan birbirinden lezzetli tandır ekmeklerine ilgi gün geçtikçe artıyor

- Hataylıların yanı sıra kenti ziyaret edenlerin de vazgeçilmezi olan tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kapısı haline geldi

- Tandır işletmecisi Fatma Albayrak:

- "Hem yöresel lezzetlerimizi, geleneklerimizi yaşatıyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz"



Zengin yemek kültürüne sahip Hatay mutfağının yöresel lezzeti tandır ekmeğine ilgi her geçen gün artıyor.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da ev kadınları tarafından yapılan tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyor.

Hatay halkının yanı sıra kentin ziyaretçilerinin de vazgeçilmezi haline gelen tandır ekmeği, kadınlar için önemli bir gelir kapısı oldu.

Antakya'daki tandır işletmecisi Fatma Albayrak, AA muhabirine, bir yılı aşkın süredir tandır ekmeği yaptığını anlattı.

Hataylı kadınların hemen hepsinin tandır ekmeği pişirmeyi bildiğini aktaran Albayrak, "Benim gibi birçok ev hanımı, tandır ekmeği yaparak evine gelir sağlıyor. Hem yöresel lezzetlerimizi, geleneklerimizi yaşatıyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi.

Tandır işletmecisi Perihan Kutlu da 3 yıldır tandır ekmeği yapıp sattığını belirtti.

Katıklı çeşitlerinin yanı sıra gözleme ve ıspanaklı ekmek de yaptıklarını vurgulayan Kutlu, şöyle konuştu:

"Mayalanmış hamurdan hazırladığımız ekmekleri odun ateşinde kızaran tandıra yapıştırıyoruz. Ekmekler çok kısa sürede pişiyor. Buzdolabında saklanan ekmekler aynı tazelikte haftalarca tüketilebilir. Birçok tandırda benim gibi kadınlar çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Tandır ekmeğine ilginin gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Bunun nedeni hem lezzeti hem de ekonomik oluşudur."

Yaklaşık 10 yıldır tandır ekmeği yapıp sattıklarını söyleyen Hayat Karaman ise iş yerinde 4 kadının çalıştığını ve pişirdikleri ekmeklere yoğun talep olduğunu söyledi.

Kadınların bu sayede Hatay'da önemli bir iş kapısı bulduğuna değinen Karaman, kentteki tandır sayısının gün geçtikçe arttığını dile getirdi.



HATAY (AA) - OZAN EFEOĞLU -

