Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 sahasından çıkan doğal gazı Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'na (TAP) vermeye hazır hale geldi.
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