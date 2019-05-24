Mersin'de, bir fren tamir dükkanında narkotik köpeğinin tepkisiyle akaryakıt tankında bulunan 4 kilo 50 gram esrarla ilgili iki zanlı cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tır garajında bulunan fren tamir dükkanında uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.İş yerine operasyon düzenleyen ekiplerin, narkotik dedektör köpeği "Hernandez"le yaptığı aramada, akaryakıt tankında özel olarak kesilen bir bölmeye saklanmış 4 kilo 50 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan R.E ve E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.MERSİN (AA) -