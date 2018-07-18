- Antalya’nın Manavgat ilçesinde takla atarak kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde Aksu Ö.’nün kullandığı 07 LCU 25 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki kanala uçtu. Kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkan otomobil sürücüsü Aksu Ö. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Antalya’ya sevk edildi. Hurdaya dönen araç ise kanal içerisinden çekici yardımı ile çıkartıldı.İHA