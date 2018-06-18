Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç taklalar atarak yolun kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada 3 kişi yaralandı. Öte yandan, kaza yerinde bazı vatandaşların olup bitenleri elleri cebinde soğuk kanlılıkla izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eski Sanayi istikametinden yeni açılan Gıyaseddin Keyhüsrev Köprüsü’ne doğru gitmekte olan 07 ESC 77 plakalı otomobile, aynı istikamette ilerlemekte olan 06 HD 0457 plakalı araç arka yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan 07 ESC 77 plakalı otomobil, uyarı levhası ve ağaçları devirdikten sonra takla atarak durabildi. Kazaya neden olan 06 HD 0457 plakalı araç ise yaklaşık 50 metre ileride hava yastıkları açık vaziyette durdu. Kazada sürücüler yara almazken, takla atan otomobilin sürücüsü S.Ç’nin annesi Feride Ç, kızı Feride Ç. ve eşi Eray Ç. yaralandı. Yaralılar için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşlarına kaldırıldılar. Kazanın görgü tanıkları ise kazaya neden olan aracın sürücüsünün makas atarak ilerlediğini iddia etti. Aracı kendisinin kullandığını söyleyen M.N.K. ise acil işi olduğunu ve kendisinin de başka bir araç tarafından sıkıştırıldığını iddia etti. Olayın biranda gerçekleştiğini söyleyen takla atan otomobilin sürücüsü S.Ç. ise “Bir anda ses duydum. Kaç takla attığımızı bilmiyorum. Herhalde sol arka çamurluk tarafından vurdu” dedi.Öte yandan, kaza yerinde vatandaşların olup bitenleri elleri cebinde izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.Kazanın nasıl meydana geldiği ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından netleşecek. Polis kaza ile ilgili çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerine el koydu.İHA