Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir grup gönüllü genç, topladıkları tahta sebze meyve kasalarını onardıktan sonra rengarenk boyayıp, bunlarla kırsal mahalle okullarında kütüphane kuruyor.Elbistan Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, ilçedeki manavlardan topladıkları kullanılmayan tahta kasaları değişik renklere boyayarak kitaplık hazırlıyor. Gençler, bunlarla birlikte topladıkları kitapları kırsal mahallelerdeki okullara götürüp kütüphane oluşturuyor.Gönüllüler, son olarak Keçemağara ve Geçit mahallelerinde kütüphanesi bulunmayan ilkokul ve ortaokullarda kitaplık kurdu.Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, gönüllülük esasıyla, kütüphanesi bulunmayan okullar için tahta kasalardan kitaplık yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Bu sayede hem geri dönüşüm sağlıyoruz hem de ihtiyacı olan gençlerimizin kitap okumalarına vesile oluyoruz." dedi.Projeye katılan gençlerden Şüheda Albayrak ise kitap okumanın önemine dikkati çekerek, "Köy okullarındaki öğrencilerin de okumanın öneminin farkına varmasını istediğimiz için böyle bir etkinlik yaptık." ifadesini kullandı.- "Çok sayıda kitap getirdiler"Kütüphane kurulan Geçit İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Turabi Kılınç, gönüllülere verdikleri eğitim desteği için teşekkür ederek, "Gençlerimiz hem geri dönüşüme katkı sağladı hem de okulumuzda güzel bir kütüphane oluşturdu. Çok sayıda da kitap getirdiler." diye konuştu.Geçit Ortaokulu öğrencisi Sıla İspir ise okulları cıvıl cıvıl bir kütüphaneye kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.Bundan sonra bol bol kitap okuyacağını dile getiren İspir, kendilerine bu imkanı veren ağabey ve ablalarına teşekkür etti.KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ ÖZTÜRK -