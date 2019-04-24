TAÇ'tan Ev Tekstili Fuarı'na özel çevre dostu ürünler

- Zorlu Tekstil Grubu, CNR Expo'da başlayan 25. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nda sürdürülebilir ürünlerini sergiledi



Zorlu Tekstil Grubu, CNR Expo’da başlayan 25. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’nda sürdürülebilir ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

TAÇ'tan yapılan araştırmaya göre, Zorlu Tekstil, CNR EXPO’da 25'incisi düzenlenen ve dünyanın sayılı ev tekstili fuarlarından EVTEKS İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’na 3 ayrı standıyla katıldı.

İnovatif ürünleriyle hayata yenilik katan TAÇ Inova, bu yıl da EVTEKS’te sıra dışı ve yeni ürünleriyle katılımcılara ev tekstilinde farklı deneyimler sundu. Fuarda, TAÇ Inova standının yanı sıra Zorlu Tekstil standında perde, nevresim grubu, lisanslı ürün grubu ve banyo grubuna dair en yeni ürünler sergilendi. Zorlu Tekstil bünyesinde yer alan Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üretim merkezi Korteks ise EVTEKS'te son teknoloji ürünü olan iplik ve bu ipliklerden ürettirdiği kumaş örneklerini ziyaretçilerle buluşturdu.

TAÇ Inova’da öne çıkan ürünlerin başında TAÇ Reborn perde ve Reborn nevresim geliyor. Sürdürülebilir bir dünya sorumluluğu kapsamında "Gelecek için Bugün" doğa dostu koleksiyonlara imza atan TAÇ, pet şişe ve polyester ipliklerin geri dönüştürülmesiyle üretilen TAÇ Reborn Perde Koleksiyonu'nun yanı sıra pamuk ve tencel ipliklerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen TAÇ Reborn Nevresim Koleksiyonu ile yaşam alanlarına yenilik getiriyor. Doğa dostu yapısı ile yemyeşil bir geleceğe destek olan Reborn perde ve nevresim koleksiyonu evleri taçlandırıyor.

TAÇ’ın hayata geçirdiği koleksiyonlardan diğeri ise çek-canlandır nevresim takımı oldu. Eğlence dolu lisanslı karakterlerin rengarenk desenlerinin yer aldığı ürünlerde yer alan desenler, çocukların çektiği resim ve videolarda miniklerin yanında beliriyor, bu özel koleksiyon ile çocukların her anı unutulmaz bir anıya dönüşüyor. "Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)" uygulaması kullanılarak lisanslı karakterleri canlandıran Çek-Canlandır Nevresim Koleksiyonu ile çocuklara özel eğlenceli bir dünya yaratılıyor.

Modern şehrin atmosferi ve renkleriyle tasarlanan, yalın bir dokunuş ile prestijli bir stil sunan TAÇ metropol nevresim takımının yanı sıra sosyal medyanın ikonik sembollerini üzerinde taşıyan, nevresim takımları ile verilen 3D gözlüklerle nevresim üzerindeki desenleri üç boyutlu gösteren TAÇ Let’s Social nevresim takımı gibi daha pek çok ürün, ev tekstilinde öncülük yaratmaya hazırlanıyor.

Zorlu Tekstil Grubu’nun fuarda sergilenen inovatif ve sürdürülebilir ürünleri çok yakında mağazalarda ve tac.com.tr’de satışa sunulacak.



İSTANBUL (AA) -

