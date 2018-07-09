Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2‘nci Uluslararası Antalya Synchro Cup – Muratpaşa, artistik yüzme turnuvasında dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Rusya ve Avusturya’dan 10 kulüp ve 120 sporcunun katıldığı 2‘nci Uluslararası Antalya Synchro Cup- Muratpaşa sona erdi. Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda 2 gün devam eden turnuvanın kapanışında Başkan Uysal, farklı kategorilerde derece elde eden sporculara madalyalarını takdim etti. Türk milli takım sporcularının solo, düet, mixed düet ve takım kategorilerinde 8 altın madalya elde ettiği şampiyonanın son derece başarılı geçtiğini belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak amatör sporlara desteğimiz her koşulda devam edecek” dedi.İHA