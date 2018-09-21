- Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde suyun bölgeye gelinceye kadar kaçak kullanımlar sebebiyle azaldığı ve sulamanın yetersiz olmasından dolayı seraların kuruduğu, meyvelerin ağaçlarda bozulduğu iddia edildi. Yazır Mahalle Muhtarlığı Azası ve Kumluca Belediyesi Yazır Sulama Kanalı Sorumlusu Ferruh Uysal, Kemer’e bağlı Ulupınar bölgesinde kaçak su kullanımı sebebiyle Kumluca ilçesine bağlı Yazır sulama kanalına yetersiz ve geç su gelmesi sonucu bahçeleri ürünleri 2 aydır susuz kalan 180 kişinin telefonlarına çıkamaz olduğunu söyledi söyledi.Ulupınar Ulupınar-Yazır Adrasan hattındaki 22 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı 1978 yılında Süleyman Demirel’in Başbakanlığı zamanında yapıldığını söyleyen Ferruh Uysal, " Bey Dağları’ndan gelen kaynak sularının döküldüğü Ulupınar Mahallesi’nde eski un değirmeninin hemen altından başlıyor. Burada ölçülen saniyede 320 litrelik su akışının saniyede 100 litrelik kısmının Çıralı bölgesine, 220 litresinin Ulupınar- Yazır- Adrasan sulama kanalına verilmesi gerekiyor. Bu kanaldan daha önce Kemer ilçe sınırları içindeki Alasini bölgesinde 250 dönüm, Yazır bölgesinde 900 dönüm tarım alanı sulanabilirken, suyun yetersizliği yüzünden ancak 500 dönüm alan sulanabiliyor." dedi.Eskiden suyun bol olduğunu, Çıralı’nın borusu dolduktan sonra suyun kendilerine kadar geldiğini söyleyen Uysal, vahşi sulama denilen bol suyu tarlaya verme biçiminde sulama yaptıklarını, hatta içinde çocuklar yüzdüğünü hatırlattı. Bugün hem su kaynaklarının azaldığını, hem de suyun kanala girmeden ayrı, girdikten sonra ayrı alınınca perişan olduklarını söyledi. Ferruh Uysal, gazetecilerle birlikte kanalın Ulupınar’daki başlangıcına giderek 32 milimetreden 110 milimetreye kadar değişen çaplardaki onlarca boruyu ve suyun yönünü değiştirme çabalarını yerinde gösterdi. Durumu DSİ’ye bildirdiklerini ve DSİ’nin yerinde tespit yaptığını belirten Uysal, “Bunları kaçak su alımı olarak saydılar. Oysa daha yukarıdaki havzalarda da bunun gibi yüzlerce borularla Ulupınar’ın Kuzey cephesine su alınıyor. Bunlar kayda girmiyor. Bunun sonucunda bizim sulama kanalımızın saniyede 220 litre su hakkı varken ancak 60-70 litrelik bir su alabililiyoruz” dedi.Bahçede dalında çürüyen meyveleri ve serada kuruyan sebzelerini gösteren Ferruh Uysal, sorunlarının çözülmemesi halinde tarım arazilerinin sahipleriyle birlikte basın açıklaması yapacaklarını belirterek,"Restoranlarda insanlar yemek yerken görselliği tamamlasın diye bizim ağaçlarınızın su hakkı boşuna akıtılıyor. Bançelerdeki ağaçlar ürünler kaderiyle baş başa bırakılıyor. Susuzluk yüzünden yeni ekim süresi de geçti. Bu adil değil.Yazır Adrasan Sulama Kooperatifi’nin 180 üyesi bu sulama kanalından yararlanmak için daha önce dönüm başına yıllık para ödüyorlardı. Şimdi ise ücret belli değil. Çoğunlukla narenciye, nar ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede seracılık da yapılıyor ve sulamanın tamamı damlama sistemine göre gerçekleştiriliyor.” dedi.İHA