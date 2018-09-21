Susuz kalan ürünler dalında kurudu, sulama kanalı sorumlusu isyan etti

Susuz kalan ürünler dalında kurudu, sulama kanalı sorumlusu isyan etti
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Susuz kalan ürünler dalında kurudu, sulama kanalı sorumlusu isyan etti 
  - Sulama kanalına yetersiz ve geç gelen su, çitçiyi ve ürünleri susuz bıraktı 
  - Kumluca Belediyesi Yazır Sulama Kanalı Sorumlusu Ferruh Uysal: 
  - "Ulupınar bölgesinde kaçak su kullanımı sebebiyle su bize ulaşıncaya kadar ürünler kuruyor" 
 
- Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde  suyun bölgeye gelinceye kadar kaçak kullanımlar sebebiyle azaldığı ve sulamanın yetersiz olmasından dolayı seraların kuruduğu, meyvelerin ağaçlarda bozulduğu iddia edildi. Yazır Mahalle Muhtarlığı Azası ve Kumluca Belediyesi Yazır Sulama Kanalı Sorumlusu Ferruh Uysal, Kemer’e bağlı Ulupınar bölgesinde kaçak su kullanımı sebebiyle Kumluca ilçesine bağlı Yazır sulama kanalına yetersiz ve geç su gelmesi sonucu bahçeleri ürünleri 2 aydır susuz kalan 180 kişinin telefonlarına çıkamaz olduğunu söyledi söyledi. 
 
  Sulama kanalına girmeden boruyla alınıyor 
  Ulupınar Ulupınar-Yazır Adrasan hattındaki 22 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı 1978 yılında Süleyman Demirel’in Başbakanlığı zamanında yapıldığını söyleyen Ferruh Uysal, " Bey Dağları’ndan gelen kaynak sularının döküldüğü Ulupınar Mahallesi’nde eski un değirmeninin hemen altından başlıyor. Burada ölçülen saniyede 320 litrelik su akışının saniyede 100 litrelik  kısmının Çıralı bölgesine, 220 litresinin Ulupınar- Yazır- Adrasan sulama kanalına verilmesi gerekiyor. Bu kanaldan daha önce Kemer ilçe sınırları içindeki Alasini bölgesinde 250 dönüm, Yazır bölgesinde 900 dönüm tarım alanı sulanabilirken, suyun yetersizliği yüzünden ancak 500 dönüm alan sulanabiliyor." dedi. 
 
  Sulama sorumlusu boruları yerinde gösterdi 
  Eskiden suyun bol olduğunu, Çıralı’nın borusu dolduktan sonra suyun kendilerine kadar geldiğini söyleyen Uysal, vahşi sulama denilen bol suyu tarlaya verme biçiminde sulama yaptıklarını, hatta içinde çocuklar yüzdüğünü hatırlattı. Bugün hem su kaynaklarının azaldığını, hem de suyun kanala girmeden ayrı, girdikten sonra ayrı alınınca perişan olduklarını söyledi. Ferruh Uysal, gazetecilerle birlikte kanalın Ulupınar’daki başlangıcına giderek 32 milimetreden 110 milimetreye kadar değişen çaplardaki onlarca boruyu ve suyun yönünü değiştirme çabalarını yerinde gösterdi. Durumu DSİ’ye bildirdiklerini ve DSİ’nin yerinde tespit yaptığını belirten Uysal, “Bunları kaçak su alımı olarak saydılar. Oysa daha yukarıdaki havzalarda da bunun gibi yüzlerce borularla Ulupınar’ın Kuzey cephesine su alınıyor. Bunlar kayda girmiyor. Bunun sonucunda bizim sulama kanalımızın saniyede 220 litre su hakkı varken ancak 60-70 litrelik bir su alabililiyoruz” dedi. 
 
  Basın açıklaması yapacağız 
  Bahçede dalında çürüyen meyveleri ve serada kuruyan sebzelerini gösteren Ferruh Uysal, sorunlarının çözülmemesi halinde tarım arazilerinin sahipleriyle birlikte basın açıklaması yapacaklarını belirterek,"Restoranlarda insanlar yemek yerken görselliği tamamlasın diye bizim ağaçlarınızın su hakkı boşuna akıtılıyor. Bançelerdeki ağaçlar ürünler kaderiyle baş başa bırakılıyor. Susuzluk yüzünden yeni ekim süresi de geçti. Bu adil değil.Yazır Adrasan Sulama Kooperatifi’nin 180 üyesi bu sulama kanalından  yararlanmak için  daha önce dönüm başına yıllık  para ödüyorlardı. Şimdi ise ücret belli değil. Çoğunlukla narenciye, nar ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede seracılık da yapılıyor ve sulamanın tamamı damlama sistemine göre gerçekleştiriliyor.” dedi. 
 
AW496725_01AW496725_02AW496725_03AW496725_04AW496725_05AW496725_06AW496725_07AW496725_08AW496725_09AW496725_10AW496725_11AW496725_12AW496725_13


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi, Millet Vekilleri ve İl Protokolünden Oluşan Heyet Davraz Dağında İncelemelerde Bulundu
SDÜ’de eğitim başlıyor
Isparta'da öğrencilere 3.Yetenek Sınavı duyurusu
Başkan Günaydın, Gül Küçük Sanayi Sitesi’ndeki Aşure Günü’ne katıldı
İstifa eden tazminat alır mı? İşte yanıtı...
Isparta AK Parti’den aşure dağıtımı
Isparta Valisi Günaydın‘a fahri hemşehrilik verildi
Emniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayın
Isparta merkez ve köylerde elektrik kesintileri olacak
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı
''Aşure günü'' gerçekleşen mucizeler
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Isparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldı
KGM'den Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”
Isparta KYK yurtlarına rekor kayıt!
Isparta Valisi gazilerle futbol maçı yaptı
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!
Isparta'daki başıboş at polisi alarma geçirdi
Isparta'da çatı yangını korkuttu!
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emekliliğe etkisi var
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi
ISPARTA'DA 'KOŞABİLİYORKEN KOŞ' FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Evlenene 24 maaşlık ödemeEvlenene 24 maaşlık ödeme17 Eylül 2018
Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” 19 Eylül 2018
Arçelik Burdur'a Çıkarma Arçelik Burdur'a Çıkarma 16 Eylül 2018
Türkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyorTürkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyor18 Eylül 2018
Isparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralıIsparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı17 Eylül 2018
Isparta Senirkent’te şüpheli ölümIsparta Senirkent’te şüpheli ölüm17 Eylül 2018
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı 18 Eylül 2018
ISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAKISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAK17 Eylül 2018
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildiBakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi20 Eylül 2018
​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak17 Eylül 2018
Emekliye para iadesiEmekliye para iadesi18 Eylül 2018
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldıIsparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı21 Eylül 2018
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”“İŞ’TE ANNE PROJESİ”20 Eylül 2018
Kıdem tazminatına zam yapıldıKıdem tazminatına zam yapıldı18 Eylül 2018
Isparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendiIsparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendi16 Eylül 2018
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!20 Eylül 2018
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti 20 Eylül 2018
Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası 17 Eylül 2018
Isparta’da korkutan ev yangını!Isparta’da korkutan ev yangını!16 Eylül 2018
Borcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdiBorcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdi19 Eylül 2018