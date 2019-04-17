İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye’nin İdlib kırsalındaki kamplarda yaşayan 2 bin yetime gıda yardımında bulunuldu.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş mağduru yetim çocuklara ve annelerine destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.Suriye'de yetim çocuklara gıda desteği verdiklerini ifade eden Tosun, 2 bin yetime içerisinde bakliyat ürünleri, sıvı yağ, konserve çeşitleri ve kahvaltılık besinlerin bulunduğu gıda paketi dağıtıldığını belirtti.Tosun, savaşın başından bu yana Suriye’deki yetimlere gıda, barınma, sağlık ile eğitim alanında destek verdiklerini ve bunu da devam ettireceklerini sözlerine ekledi.HATAY (AA) -