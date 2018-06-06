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Suriyeli mülteci, denizden 13 saat sonra kurtarıldı

Suriyeli mülteci, denizden 13 saat sonra kurtarıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Suriyeli mülteci, denizden 13 saat sonra kurtarıldı 
  - Antalya’da 9 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında suya düşen Suriyeli mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı 
  - Suriyeli mülteci 13 saat denizde kaldıktan sonra kurtarıldı 
   
- Antalya’daki tekne faciasında suya düşen Suriyeli mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Suriyeli mülteci, düştüğü denizden 13 saat sonra kurtarıldı. 
  Antalya'nın Demre ilçesinde önceki gün saat 02.22'de, içinde göçmenlerin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda havadan yapılan incelemeyle tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın kurtarıldı. Bölgeye yakın seyreden bir dalış teknesiyle de 1 erkek kurtarıldı. Kurtarılan Suriyeli Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) Demre Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. 
   
  9 kişi hayatını kaybetti 
  Kurtarılanların, teknede 14-15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar sonucunda Giyas Vahod (24) sağ olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar (8) ile Dicvar Raşit (8) isimli ikizler, Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal'in (10) cansız bedenleri sudan çıkarıldı. 
  Öte yandan tekneden suya düşerek kaybolan 1 erkek mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede faaliyet gösteren bir dalış teknesindeki şahıslar tarafından kurtarılan mültecinin ismi henüz öğrenilemedi. 
 
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İHA                         
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ISPARTA HABER
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