Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Ligde altıncı haftanın programı şu şekilde:Yarın:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)