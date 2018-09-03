Sudan uyruklu alkollü genç, dehşet saçtı

Sudan uyruklu alkollü genç, dehşet saçtı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Sudan uyruklu alkollü genç, dehşet saçtı 
  - Üç çocuğu yaralayan Sudanlı, kendisini engellemeye çalışan otel sahibini de hastanelik etti  
 
 - ?Antalya'nın Kemer ilçesinde 3'ü ağır 4 kişiyi taşla yaraladığı öne sürülen Sudan uyruklu genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
  İddiaya göre, Akdeniz Üniversitesinde öğrenci olan Kemer’deki bir otelde izinsiz olarak çalıştığı belirlenen Sudan uyruklu Dominic N. (23), öğleden sonra saat 15.00 sıralarında aşırı alkollü bir şekilde sokağa çıktı. İlk önce Kemer Merkez İlköğretim Okulu arkasındaki parkta saldırgan davranışlar sergileyen Dominic N., I.Ç. (15) isimli çocuğu başından yaraladı ve kafatasında çatlak oluşmasına neden oldu. Taşkınlığa devam eden Sudanlı genç, daha sonra J.P.S. (6) ve ismi alınamayan bir kız çocuğuna daha saldırdığı sırada engel olmaya çalışan İrfan Bozdoğan (35) isimli otel işletmecisini de ağır yaraladı. Kafatasında çatlak oluşan, elmacık kemikleri ve çene kemiği kırılan Demirkol, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde, kafatasında çatlak ve göçükler oluşan I.Ç. de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yüzünden yaralanan J.P.S. ise Kemer Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 
  Sudanlı Dominic N., olayın hemen ardından yakalanarak götürüldüğü Kemer Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından Kemer Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Dominic N.'yi adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. 
 
  "Taşla kafama vurdu, taşı fırlattı" 
  Saldırganın serbest kalması, yaralı ve yakınlarının tepkisine neden oldu. Olayda yaralanan İrfan Bozdoğan, "Çocuğun biri içeriye kaçmıştı. Ailesinden öğrendiğim kadarıyla beni çağırınca bu da eline taş alıp gelince çocuğa vurmasın diye. Çocuğa vurursa öldürür diye engel olmayı düşündüm onlara zarar gelmesin diye gittim oraya. Taşla kafama vurdu, taşı fırlattı. Zaten yere yığıldım ben, kafatasım çatladı burnum kırıldı iki elmacık kemiklerim ve çenem hepsi kırılmış vaziyette. Zaten öldürmek için vurdu. Öldürmeye vurdu. Yaralama değil ölümüne vurdu. Adam gelmiş 3 tane adama ölümüne vuruyor, serbest bırakılıyor" diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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