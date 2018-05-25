Muratpaşa Belediyespor’un altyapısında yer alan sporcuların velileri Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür plaketi sundu.Hentbolda Süper Lig ve Süper Gençler Ligi’nde şampiyonluğa uzanan Muratpaşa Belediyesporlu sporcular aileleriyle birlikte Belediye Başkanı Ümit Uysal’la buluştu. Muratpaşa’nın hentbol altyapısında oynayan sporcuların velileri, altyapıya ve genç sporculara verdiği desteklerden dolayı Başkan Uysal’a teşekkür plaketi sundu.Başkan Uysal, 2 şampiyonluğun ardından bu plaketin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, “Türkiye’de maalesef spor altyapısıyla ilgili hiçbir planlama yok” dedi. Şehirlerde birbiri ardından olimpik standartlarda salonlar yapılırken sporcuların antrenman yapacak saha bulmakta zorlandığını belirten Başkan Uysal, sporun bir kültür olarak bir kentte yerleşmesi için en az 20 tane antrenman yapılacak salona ihtiyaç olduğunu söyledi.Bu bakış açısıyla Güzeloba İlkokulu, Dilşad Refizade İlkokulu, Ermenek Ortaokulu, Namık Kemal İlkokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde hem öğrencilerin hem mahalle sakinlerini kullanımına açık olan spor salonu yatırımlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Uysal, “Amatör sporlarda kendi çocuklarımızla yolumuza devam etmeliyiz. Transfer bütçelerine değil insan kaynağına ve spor kültürüne yaslanmalıyız. Biz Muratpaşa’da bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.Hentbolde Muratpaşa’nın artık her kategoride Milli Takımın iskeletini oluşturduğunu belirten Başkan Uysal, “Hentbolda bizden başka oyuncu yetiştirmeye kararlı başka bir kulüp yok. Bu amaca verdiğiniz destek dolayısıyla siz velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemize sporcu yetiştirmek, şampiyon olmak kadar önemli. Biz tüm branşlarda böyle düşünüyor ve uyguluyoruz. Milli takımlarımızda, kendi çocuklarımız forma giysin istiyoruz” dedi.İHA