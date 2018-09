- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin turizm ve tarımın başkenti Antalya’yı spor şehri yapma yolundaki çalışmaları sürüyor. Antalya’nın dört bir yanında her yaştan Antalyalıyı sporla buluşturan etkinlikler düzenlenirken, spor tesislerinin sayıları da her geçen gün artıyor.Sportmen kimliği ile öne çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çocuk, genç, yetişkin, kadın, erkek tüm Antalyalıların daha sağlıklı ve mutlu olabilmeleri için onları sporla buluşturacak projelere imza atıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sporla uğraşan, kötü alışkanlığı olmayan, ailesine, şehrine, vatanına sevgiyle bağlı gençler yetişmesi için özellikle çocukları ve gençleri spora teşvik ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi maddi imkânsızlıklar nedeniyle spor salonlarına gidemeyen Antalyalıları ise ASFİM’lerde (Antalya Spor ve Fitness Merkezleri) ücretsiz kurslarla profesyonel eğitmenler ve diyetisyenler ile buluşturuyor.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, taraftarı olduğu, renklerine gönül verdiği Antalyaspor’a 50 milyon liralık bir yatırımla dünya standartlarında bir tesis kazandırdı. Başkan Türel tarafından Antalyaspor’a hediye edilen Döşemealtı İlçesi’ndeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANTEPE tarafından projelendirildi. Dünya standartlarındaki tesiste yönetim binası, as takım konaklama binası, PAF takım ve basketbol takımı konaklama binası, 1000 kişilik kapalı tribün, 4 adet aydınlatmalı futbol sahası, çok amaçlı kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu ve tenis kortu bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştirecek Antalyaspor Eğitim Tesisi Projesi’nin çalışmalarına da devam ediyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin Süper Lig’deki bir diğer temsilcisi olan Alanyaspor’a da modern bir tesis kazandırıyor. Önümüzdeki günlerde ilk kazması vurulacak olan tesis, Avrupa’nın en çağdaş, en modern tesislerinden birisi olacak. 120 bin metrekarelik tesiste sporcuların antrenman, konaklama ve kamp ihtiyaçlarını karşılayacak ve altyapı çalışmalarına ev sahipliği yapacak sahaların yanı sıra yarı olimpik havuz, hamam, sauna, fitness, buhar odaları, iki kişilik ve tek kişilik odalar bulunacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 20 milyon TL'lik yatırım bedeliyle Sedir Mahallesi’nde hayata geçirdiği modern tesis, Antalya'nın yeni spor merkezi olacak. Toplam 15 dönümlük alan üzerine kurulu Sedir Mahallesi Spor Kompleksi; spor salonu, günübirlik tesis ve çocuk kulübü olarak üç bölümden oluşacak. Tesis çevresinde 240 metre koşu parkuru, açık spor alanı, çocuk oyun parkı, 5 adet süs havuzlu doğal taş kaplamalı yürüyüş yolu bulunacak. Spor salonu içerisinde, 2 adet 1435 metrekare 896 kişilik basket sahası, 3 minderli 620 metrekare güreş salonu, antrenman ve fitness salonları, fuaye, antrenör, hakem, soyunma ve toplantı odaları, ofis, kafeterya ve mescit olacak. Günübirlik tesis içerisinde 7 adet konaklama odası, restoran, mutfak, televizyon odası, lobi, açık teras ve mescit alanları bulunacak. Çocuk Kulübü ise 2 adet sınıf, uyku odası, yemekhane, mutfak ve ofisten oluşacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi ata sporu güreşi de her zaman destekliyor. Bunun en büyük göstergesi de Serik Boğazkent’te hayata geçirilen Güreş Eğitim merkezi. 10-16 yaş grubu güreşçilerin kamp ve antrenman yapacakları toplam 606 metrekare kapalı alana sahip güreş eğitim merkezi ve antrenman tesisi, etrafında bölge halkına da hizmet verecek yürüyüş yolları, kamelyalar, antrenman çadırı ile halka açık çocuk oyun ve mesire alanları olacak şekilde planlandı.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Mutlu bir hayat için sağlık şart” bilinciyle hayata geçirdiği ASFİM (Antalya Spor ve Fitness Merkezleri)kısa sürede Antalyalıların vazgeçilmesi oldu. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin Antalyalı bu merkezlerde, profesyonel eğitmenler ve diyetisyenler eşliğinde ücretsiz olarak spor yapma imkanına kavuştu. Vatandaşlar ASFİM’lerin modern, tam donanımlı salonlarında step, aerobik, pilates, yoga, cardio pump ve zumba yapma imkanını buluyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri spora teşvik etmek için hayata geçirdiği bir diğer önemli proje ise Okullar Ligi. Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen Okullar Ligi’ne 2017-2018 sezonunda 476 takım ve 6 bin 750 öğrenci katıldı. Okullar Ligi’nde centilmenlik ruhuyla kıyasıya maçlar yapan gençler bu sayede yardımlaşmayı, dayanışmayı, takım ruhunu öğreniyor.Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 19 ilçedeki mahalle okullarındaki öğrencilere 36 bin spor malzemesi dağıtımı yaptı. Antalya’daki 150 amatör spor kulübüne her yıl forma, şort, tozluk yardımı yapılıyor.Büyükşehir Belediyesi tüm bunların yanı sıra 5-18 yaş grubundaki gençlerin ve engelli vatandaşların, ilgi duydukları spor dallarına yönelip, zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak ve spor kültürünü oluşturmak amacıyla 19 ilçede, 23 ayrı branşta yaz spor okulları düzenliyor. Yaz spor okullarındaki öğrencilere de 50 bin spor malzemesi hediye edildi.Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde yaşayan ve sosyal aktivitelere katılma imkânı bulamayan ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen “Haydi Gençler Kampa” ve “15 Temmuz Diriliş Gençlik Kampı” projeleri de büyük ilgi görüyor. Amatör Spor Kulüplerini de her zaman destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi sporculara malzeme yardımı yapıyor.İHA