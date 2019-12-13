Şovküteri - by Joker Abdul mizah ve nükte dergisi, yeni yıl sayısında son model araba vereceğini ve kazananı kapaktan ve www.jokerabdul.com web sitesi üzerinden resimli halde 1 Ocak 2020 gecesi saat 00:01’de ilan edeceğini açıkladı.Türkiye’de bir ilke imza atan ve yayın hayatının ilk yıldönümü şerefine araba vermeye hazırlanan dergi, talihli okurunu sosyal medya hesaplarına üye ya da abone olan en aktif takipçiler arasından belirleyeceğini belirtti.Derginin imtiyaz sahibi ve çizeri Tuna Güzelyurt ile Joker Abdul birlikte yaptığı açıklama, “Türkiye’de ilk kez bir mizah dergisi araba verecek. Bunu başarmış olmaktan mutluyuz. Değerli okurlarımızın kazanmak için yapmaları gereken tek şey, sosyal medya hesaplarımızı 7 düvele paylaşmak ve paylaştırmak. İşte, hepsi bundan ibaret. 2020 senesi, tüm mizahseverlere şans getirsin.” dediler.